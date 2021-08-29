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عمار حمدي يُعلن عودته للأهلي

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عمار حمدي يُعلن عودته للأهلي عمار حمدي يُعلن عودته للأهلي

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أعلن عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، رحيله عن النادي السكندري، بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز.

وكان النادي الأهلي قرر قطع إعارة عمار حمدي، مع الاتحاد السكندري والتي تمتد إلى موسمين، بعد نهاية الموسم الأول مع زعيم الثغر، وذلك بناء على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وكتب عمار حمدي، عبر صفحته الشخصضية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: «اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم».

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا لعب مع الاتحاد السكندري 30 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

المصرى اليوم

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