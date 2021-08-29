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لتمكين الصم والبكم.. استحداث وظيفة «مترجم لغة إشارة» فى منتجعات البحر الأحمر

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لتمكين الصم والبكم.. استحداث وظيفة «مترجم لغة إشارة» فى منتجعات البحر الأحمر لتمكين الصم والبكم.. استحداث وظيفة «مترجم لغة إشارة» فى منتجعات البحر الأحمر

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استحدثت مبادرة « بكم أجمل» وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، للاستعانة بخدماتهم ومهاراتهم فى لغة الإشارة للتواصل مع النزلاء من ذوى الإعاقة السمعية.

وعلى مدار ٣ أيام، واصلت مبادرة «مصر بكم أجمل» تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للعمل والتدريب بالمنشآت السياحية بالقطاع الخاص لتشغيل وتدريب وتأهيل ذوى القدرات الخاصة وتمكينهم داخل سوق العمل والاستفادة من مهاراتهم للعمل بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وعقدت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاءات للمتقدمين بحضور مديرى الموارد البشرية لفنادق وقرى سياحية، لعرض الوظائف التى تناسب قدراتهم وتم استقبال ٥٠ شابًا وفتاة فى اليوم الأول.

وأكد سعيد عبدالراضى، مدير القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن العشرات من مختلف المؤهلات وذوى القدرات الخاصة تقدموا للعمل من خلال المبادرة وتطبيقًا لقانون تشغيل ٥% من ذوى الاحتياجات الخاصة بكل منشأة.

وأضاف: «الحد الأدنى للمرتبات ١٢٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى مزايا وظيفية، ولأول مرة سيتم تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم للعمل بلغة الإشارة فى القرى السياحية لمساعدة النزلاء الأجانب، خلال تواجدهم بالفنادق».

ولاقت المبادرة ترحيبًا من مسؤولى القرى السياحية بفضل هذه الوظيفة.

المصرى اليوم

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