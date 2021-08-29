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نجمة الغناء الأمريكية كاتى بيرى تستعين بالتاريخ الفرعونى فى أعمالها الخاصة

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نجمة الغناء الأمريكية كاتى بيرى تستعين بالتاريخ الفرعونى فى أعمالها الخاصة نجمة الغناء الأمريكية كاتى بيرى تستعين بالتاريخ الفرعونى فى أعمالها الخاصة

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كشفت نجمة الغناء الأمريكية، كاتى بيرى، التى تمتلك خط أزياء يحمل اسمها، عن تصميمات جديدة للأحذية، مستوحاة من التاريخ الفرعونى.

واستخدمت بيرى فى تصميمات الأحذية الجديدة شكل الهرم ومفتاح الحياة، وهو أيقونة من التاريخ المصرى القديم.

وأظهرت بيرى صور التصميمات وصورة لها وهى تمتطى جملًا فى منطقة الأهرامات أثناء زيارتها إلى عام 2014.

وعلقت النجمة العالمية على الصور: «أحيانًا تلهمك التجربة الحقيقية»، فى إشارة إلى أن زيارتها إلى مصر ألهمتها تصميمات مستوحاة من التاريخ الفرعونى.

كانت بيرى قد احتفلت بعيد ميلادها الـ35، رفقة خطيبها النجم الإنجليزى أورلاندو بلوم، وعدد من الأصدقاء فى مصر عام 2019.

وكتبت حينها: «اعتقد المصريون القدماء أنه عندما تجاور قلبك فإنك تكون فى توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلًا لرحلة الحياة الأخرى».

وأضافت: «أمى تحولت إلى ريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى أن يضىء قلبى كما كان، إنه العام 35».

المصرى اليوم

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