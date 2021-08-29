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لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الإعلامية مي حلمي عن سافرها إلى مدينة دبي بعد قرار إيقافها من قبل قناة«الحدث اليوم»، وتحوليها إلى التحقيق فيما نسب إليها من إساءة، للاعب أحمد صالح نجم الزمالك السابق، ضمن برنامجها، الحكم، وبسبب ذلك شن عليها الجمهور حملة هجوم، بسبب طريقتها في طرح الأسئلة.

ونشرت صورة من المطار، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة :«ماذا.. باي باي».

كانت قناة الحدث أصدرت بيانًا للرد على أزمة الإعلامية مي حلمي، بناءً على ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناة خلال حلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وقررت القناة ما يلي:

أولًا: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق

ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

ثالثًا: على السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الآن