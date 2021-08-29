أخبار عاجلة

"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة -
نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر -
صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد رمضان يستفز «الشباب العربي» بـ جديد: أنا السفير «»

Print
محمد رمضان يستفز «الشباب العربي» بـ فيديو جديد: أنا السفير «فيديو» محمد رمضان يستفز «الشباب العربي» بـ جديد: أنا السفير «»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم عاصفة الانتقادات التي طالت محمد رمضان بعد إعلان حصوله على الدكتوراة الفخرية من أحد المراكز غير الرسمية في لبنان، بث محمد رمضان جديدًا يحتفي خلاله بتكريمه في بيروت، ليؤكد إصراره على لقب سفير الشباب العربي، بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه.

وظهر محمد رمضان في فيديو أثناء تكريمه في أحد فنادق لبنان مع أغنية "نمبر وان"، بينما كتب على الفيديو : "لقب #سفير_الشباب_العربي من مهرجان #أفضل من #بيروت #لبنان #ثقة_في_الله_نجاح".

كان ما يسمى بالمركز الثقافي الألماني في لبنان قد أعلن سحب الدكتوراه الفخرية التي منحها للفنان محمد رمضان مساء الجمعة، موجها اعتذاره للشعب المصري، مشيرًا في بيان له إلى أنه لم يكن يعلم واقعة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر إلى جانب لقاءات رمضان مع إسرائيليين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

طالبان تنشر فيديو يقال إنه من ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود

طالبان تنشر فيديو يقال إنه من ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود

فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي

فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي