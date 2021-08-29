★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم عاصفة الانتقادات التي طالت محمد رمضان بعد إعلان حصوله على الدكتوراة الفخرية من أحد المراكز غير الرسمية في لبنان، بث محمد رمضان فيديو جديدًا يحتفي خلاله بتكريمه في بيروت، ليؤكد إصراره على لقب سفير الشباب العربي، بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه.

وظهر محمد رمضان في فيديو أثناء تكريمه في أحد فنادق لبنان مع أغنية "نمبر وان"، بينما كتب على الفيديو : "لقب #سفير_الشباب_العربي من مهرجان #أفضل من #بيروت #لبنان #ثقة_في_الله_نجاح".

كان ما يسمى بالمركز الثقافي الألماني في لبنان قد أعلن سحب الدكتوراه الفخرية التي منحها للفنان محمد رمضان مساء الجمعة، موجها اعتذاره للشعب المصري، مشيرًا في بيان له إلى أنه لم يكن يعلم واقعة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر إلى جانب لقاءات رمضان مع إسرائيليين.