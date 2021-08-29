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يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام

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الزمالك يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام

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قررت لجنة ادارة نادى ، برئاسة حسين لبيب التقدم بتظلم، للجنة ادارة اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، وذلك بسبب العقوبات التي اصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية والخاصة بمباراة الزمالك والبنك الاهلى وازمة مراسم التتويج.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد اعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي :-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

المصرى اليوم

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