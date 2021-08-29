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إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية

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إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية

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لقي ستة أشخاص، بينهم أربعة قاصرين، مصرعهم نتيجة الغارة الجوية التي ضربت كابول اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام أفغانية.

ونقلت بوابة الأخبار الأفغانية «أريانا نيوز»، نقلا عن شهود عيان، قولهم إن أربعة آخرين أصيبوا، مشيرين إلى أن الهجوم دمر سيارتين وجزءا من مبنى سكني.

ولم تؤكد البوابة ما إذا كان الهجوم هو ذاته الذي شنته الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، ونقلت عن مصادر قولها إن سبب الهجوم ليل الأحد غير واضح.

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه نفذ غارة جوية قرب مطار كابول استهدفت انتحاريين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في ودول عدة)، بعد أيام قليلة من تفجير قرب المطار خلف قتلى من الأفغان والعسكريين الأمريكيين تزامنا مع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

ونقلت محطة "سي بي إس" عن بيان لمتحدث القيادة المركزية الأمريكية، النقيب بيل أيربان، قوله إنه تم تنفيذ الضربة بطائرة دون طيار وقضت على "تهديد وشيك لداعش- خراسان" لمطار حامد كرزاي الدولي.

المصرى اليوم

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