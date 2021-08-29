«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل

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حلّ الممثل المصري محمد رمضان ضيفاً مع الإعلامية داليا كريم على قناة الجديد خلال تواجده في بيروت. وردّ خلال المقابلة على منتقديه قائلاً إنّ الناس لا تتكلّم عن الإنسان المهزوم أمّا الشخص الناجح فدائماً ما يكون مثير للجدل.

عن الشائعة التي طالته بخصوص شرائه تكريمه في لبنان فقال ساخراً إنّه ليس بحاجة لشراء هذا التكريم مبرّراً ذلك بأنّه شخص ناجح والدليل الأرقام التي يحقّقها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

وأشار رمضان إلى أنّ المناسبات التي يحضرها تضيف له وهو أيضاً يضيف لها، كما تحدّث عن أهمية تكريمه كسفير للشباب العربي قائلاً إنّ السفير هو ممثل وهو يحرص على تمثيل الشباب من خلال التحدّث في كافّة لقاءاته الإعلامية عن رحلته الفنية وكيف بدأت ليبعث الأمل لدى الشباب العربي ويمدّه بالطاقة الإيجابية.

وتوجه محمد رمضان للبنانيين قائلا: «أنتم شعب ذكي ومكافح ومخلص لعمله، وفي كل مكان أدخله على مستوى العالم يجب أن أجد فيه عنصرا لبنانيا».

وأضاف: «أنصح الشباب اللبناني خصوصا والشعب العربي عموما بعدم الدخول في شبكة الخوف.. اطرد من حياتك الخوف من الغد وكلام الناس والفشل وأي خوف».

وأكمل رمضان: «مفيش ناجح جبان، والشجاعة هي أهم صفات الإنسان الناجح، فقد قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه، الوعي قبل السعي، فيجب أن نفكر في الذي نريد تحقيقه في هذه الحياة، وأن نخطط بشكل سليم ونتوكل على الله وأن نخوض غمار الحياة بكل شجاعة».