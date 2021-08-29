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حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك

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حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك

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يبحث مسؤولو نادى عن حل جديد خلال الساعات المقبلة، لإتمام صفقة انتقال وليد الكرتي، صانع العاب الوداد المغربى، لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان مسؤولو الزمالك قد توصلوا لإتفاق مبدئى مع مسؤولي الوداد المغربى، لضم وليد الكرتي مقابل الإستغناء عن حميد احداد مهاج القلعة البيضاء، لبطل الدورى المغربي، مع دفع مبلغ مالي، وهو العرض الذي لاقى استحسان مسؤولي الوداد المغربي.

لكن ما عرقل الصفقة هو رفض حميد احداد الإنتقال للوداد المغربي، بسبب إرتباطه بنادى الرجاء وجماهيره، بعد اللعب للرجاء لمدة موسم شهد تألق احداد مع الفريق المغربي، وهو السبب الذي دفع احداد لرفض عرض الإنتقال للوداد وهو ما عطل صفقة انتقال الكرتى للقلعة البيضاء حتى الانز

المصرى اليوم

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