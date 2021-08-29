البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب

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يترقب عشاق الأكشن والإثارة أجواء جديدة مثيرة من المسلسل الإسبانى الشهير «La Casa de papel» المعروف فى مصر والدول العربية باسم «البروفيسور»، والذى ينطلق موسمه الخامس فى 3 سبتمبر المقبل على شبكة نتفليكس، حيث سيتم عرض الموسم الخامس من «البروفيسور» على مرتين، النصف الأول فى 3 سبتمبر المقبل، والنصف الثانى فى 3 ديسمبر المقبل.

المسلسل الذى نال شهرة دولية كبيرة تميز بالعديد من المشاهد والإكسسوارات، بجانب أجوائه المثيرة ومشاهد الصراعات بين أبطاله باستخدام الأسلحة، إلى جانب البدل الحمراء التى ارتداها أفراد العصابة، على مدى حلقات المسلسل فى مواسمه الأربعة السابقة.

مسلسل «La Casa de papel»

البدلة الحمراء كانت موجودةً منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو، بحسب «أليكس بينا» مبدع المسلسل، الذى قال فى تصريحات له: «دائما ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما، وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة»، وتابع: «تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر».

وعلق المخرج «جيسوس كولمنار»: «ولهذا كان قرارنا بأن يرتدى جميع السارقين والرهائن زيا موحدا، لتصبح البدلة الحمراء العلامة البصرية الأبرز للمسلسل».

مسلسل «La Casa de papel»

وخلال المواسم الخمسة كاملةً، تم استخدام أكثر من ٦٠٠ بدلة حمراء، وعلى الرغم من تشابهها، فإن أزياء مسلسل «البروفيسور» أبعد ما تكون عن الملل، وقال «كارلوس دياز»، المسؤول عن تصميم أزياء المسلسل: «تصميم أزياء مسلسل البروفيسور تجربة غنية بحق، لأن كل شخصية تختلف عن الأخرى، لقد كان العمل على ملابس جميع الشخصيات بالبدلة الحمراء المميزة تحديا كبيرا سواء بشكل فردى وأيضا بشكل جماعى».

مسلسل «La Casa de papel»

وتنطلق الأحداث خلال الجزء المرتقب حين تكون العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، وقد تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، حيث تم القبض على البروفيسور من قبل «سيرا»، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءا، يأتى عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبدا من قبل وهو الجيش، نهاية أعظم عملية سطو فى التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهى كحرب.

مسلسل «La Casa de papel»

على هامش رحلة التشويق :

٣٠٠

موقع فى ٧ دول، شهدها تصوير المسلسل على مر السنوات الماضية فى إسبانيا، تايلاند، الدنمارك، بنما، البرتغال.

٦٠٠٠

سبيكة ذهبية تم إنتاجها للاستخدام كإكسسوار للمسلسل.

٢٧٥

سلاحا مختلفا تم استخدامها، على مدار الـ٤١ حلقة، وشهدتها عمليات السطو لجمع الثروات.

١٥٠

قطعة من الذخيرة التى يحتفظ بها «جانديا» بخزانة أسلحته الخاصة فى بنك إسبانيا.