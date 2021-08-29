نجوم الغناء الشباب يواصلون تألقهم فى مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء»

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يواصل نجوم الغناء الشباب المصريون والعرب منافساتهم لإحياء ليالى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حتى نهاية أغسطس الجارى، بحضور 4 آلاف مشاهد يوميا يستمتعون بالأجواء الطربية فى محكى القلعة التاريخية.

وجذبت النجمة المغربية «جنات» القلوب والأنظار فى حفلها، أمس الأول، وتغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار بمجموعة من أعمالها الخاصة التى تفاعل معها الجميع، كان منها «اللى بينى وبينك، مسا الجمال، البادى أظلم، حب جامد، حبيبى على نياته، اوعى، رايقة، اسمع كلامى، خيط ضعيف، أنا دنيته»، إلى جانب أحدث أعمالها «أنا استعجلت»، بالإضافة إلى «اسمعونى» للراحلة وردة و«سهر الليالى» لـ«فيروز».

جانب من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتألق المطرب الشاب محمد حسن فى أداء باقة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل نالت إعجاب واستحسان الحضور، كان منها بانوراما العندليب «أى دمعة حزن لا»، و«أما براوة، ع الحلوة والمرة، بهية»، ومن الأعمال المعاصرة «الليلة يا سمرا، لقيت الطبطبة».

سبق تلك الليلة حفل للمطرب محمد محسن، تجمل بالأغانى التراثية والمعاصرة التى تغنى بها وتفاعل معها الجمهور، كان منها «أهو ده اللى صار، خايف أقول اللى فى قلبى، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، كل ده كان ليه، البحر بيضحك ليه»، ومن أعماله الخاصة قدم «محسن»: «حبايب زمان، حضنك حياة، فى قلبى مكان».