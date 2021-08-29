استشاري يكشف سبب الشعور بالألم في الجانب الأيمن من الجسم

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العيني، إن آلام الصدر تتراوح شدتها من الآلام البسيطة إلى الآلام الشديدة التي تجعل المريض يشعر بالخوف، موضحًا أن آلام الصدر تمثل من 60 إلى 70% من إجمالي الشكاوى التي تأتي في العيادات والتعامل مع المرضى.

وأضاف «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مع الإعلامي على الطواب، أن آلام الصدر لا تساوي آلام القلب، موضحًا أن القلب عندما يبذل مجهودًا كبيرًا تتراكم فيه فضلات، مما يجعل الأعصاب المتوصلة بالقلب ترسل إشارات للمخ أنه ليس مرتاحًا مما يجعل هناك آلام في الصدر وفم المعدة.

وأوضح الوكيل، أن آلام الصدر متعددة وأشهرها النغزات، وهذه هي أكثر الشكاوى التي تأتي إلى الأطباء، لافتًا إلى أنها في أغلب الأحيان لا تكون مشكلة من القلب.

ولفت الوكيل، إلى أن ألم القلب غالبًا ما يكون في الجنب الأيسر ويشعر به في الذراع الأيسر، ولكن الألم في الجانب الأيمن عادةً ما يكون بسبب شيء آخر، وغالبًا ما يكون بسبب الرئة أو المرارة.