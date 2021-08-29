استشاري يكشف سبب الشعور بالألم في الجانب الأيمن من الجسم

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العيني، إن آلام الصدر تتراوح شدتها من الآلام البسيطة إلى الآلام الشديدة التي تجعل المريض يشعر بالخوف، موضحًا أن آلام الصدر تمثل من 60 إلى 70% من إجمالي الشكاوى التي تأتي في العيادات والتعامل مع المرضى.
وأضاف «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مع الإعلامي على الطواب، أن آلام الصدر لا تساوي آلام القلب، موضحًا أن القلب عندما يبذل مجهودًا كبيرًا تتراكم فيه فضلات، مما يجعل الأعصاب المتوصلة بالقلب ترسل إشارات للمخ أنه ليس مرتاحًا مما يجعل هناك آلام في الصدر وفم المعدة.
وأوضح الوكيل، أن آلام الصدر متعددة وأشهرها النغزات، وهذه هي أكثر الشكاوى التي تأتي إلى الأطباء، لافتًا إلى أنها في أغلب الأحيان لا تكون مشكلة من القلب.
ولفت الوكيل، إلى أن ألم القلب غالبًا ما يكون في الجنب الأيسر ويشعر به في الذراع الأيسر، ولكن الألم في الجانب الأيمن عادةً ما يكون بسبب شيء آخر، وغالبًا ما يكون بسبب الرئة أو المرارة.