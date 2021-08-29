8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد

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علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة داخل النادى الأهلي، أن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، استقر على الراحلين عن فريق الأهلى خلال الموسم المقبل.

وعملت المصرى اليوم أن موسيمانى استقر بشكل مبدئى على رحيل 8 لاعبين عن الفريق الأحمر، ومن الممكن أن يزيد العدد خلال الفترة المقبلة، بناء على التعاقدات التي ستبرمها إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وجاءت أسماء اللاعبين الذين حددهم موسيمانى للاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة هم:

محمد محمود صانع ألعاب الفريق، وكريم نيدفيد صانع وسط الفريق، وفهد جمعة المهاجم الشاب، وأحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الفريق، وأحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق العائد بعد انتهاء إعارته لفريق سموحة، ومروان محسن مهاجم الفريق، ووالتر بواليا الذي انضم للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وجونيور أجايي صانع ألعاب الفريق.