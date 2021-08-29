أخبار عاجلة

"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة -
نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر -
صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد

Print
8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد 8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة داخل النادى الأهلي، أن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، استقر على الراحلين عن فريق الأهلى خلال الموسم المقبل.

وعملت المصرى اليوم أن موسيمانى استقر بشكل مبدئى على رحيل 8 لاعبين عن الفريق الأحمر، ومن الممكن أن يزيد العدد خلال الفترة المقبلة، بناء على التعاقدات التي ستبرمها إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وجاءت أسماء اللاعبين الذين حددهم موسيمانى للاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة هم:

محمد محمود صانع ألعاب الفريق، وكريم نيدفيد صانع وسط الفريق، وفهد جمعة المهاجم الشاب، وأحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الفريق، وأحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق العائد بعد انتهاء إعارته لفريق سموحة، ومروان محسن مهاجم الفريق، ووالتر بواليا الذي انضم للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وجونيور أجايي صانع ألعاب الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟

تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟