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رسميًا.. عقوبات بالجملة على نادي وغرامات بـ800 ألف جنيه: السباب والتجاوز اللفظي السبب

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رسميًا.. عقوبات بالجملة على نادي الزمالك وغرامات بـ800 ألف جنيه: السباب والتجاوز اللفظي السبب رسميًا.. عقوبات بالجملة على نادي وغرامات بـ800 ألف جنيه: السباب والتجاوز اللفظي السبب

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

- غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

- إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

- إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف فتحي مبروك عبدالعزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

- إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

- إيقاف حازم أمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

- إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

المصرى اليوم

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