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بالصور.. "تعليم شرورة" يستقبل الطلاب بالورود

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أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة

بالصور..

انطلقت اليوم بتعليم شرورة العودة الحضورية للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي 1443هـ بمتابعة واستقبال من مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعمدة من وقاية.

وشارك مدير التعليم المدارس في الاستقبال والترحيب بالطلاب وتوزيع الورود والكتب عليهم .

ويبلغ عدد طلاب تعليم شرورة أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة للبنين والبنات، ويشرف على متابعة العودة الحضورية للمدارس والطلاب وبداية العام الدارسي أكثر من ٨٤ مشرفًا ومشرفة .

وسبق ذلك استعداد وجاهزية للمدارس وتهيئة الفصول الدراسية وأعمال صيانة وإيصال المقررات الدراسية للمدارس وتوفير حقائب مدرسية للكتب الدراسية.

وبين مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أنه مع بداية العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات للمدارس نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيد وسمو أمير المنطقة ونائبة ولوزير التعليم على ما قدموه من جهود وتجهيزات خلال فترة الاستعداد لعودة الطلاب الحضورية .

وأكد الدكتور الأسمري أن كافة المدارس تطبق كافة الإجراءات الاحترازية وتوكد على كافة منسوبيها إكمال الجرعات للعودة الآمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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