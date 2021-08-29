لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تعلن سداد نادي الأهلي 49 مليون ريال من الالتزامات المالية.. تعرف على بقية القرارات

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تمت جدولة 75 مليون ريال

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتحديد تاريخ 21 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بهذه الالتزامات.

فإن اللجنة تودّ كشف بيان ما تم سداده من هذه الالتزامات خلال الفترة المحددة أعلاه "حسب الجدول المرفق"، مع منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية استنادًا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية؛ وهي: "أبها – الفتح – الفيصلي – ضمك – الهلال – الاتفاق - الطائي – الفيحاء – الرائد – التعاون – النصر – الأهلي – الشباب – الاتحاد – الباطن – والحزم"، مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الصادر من اللجنة في يوم الأحد 22 أغسطس 2021م القاضي بتعليق شهادة نادي الطائي اعتبارًا من 19 أغسطس 2021م للأسباب الواردة في القرار.

وكانت هذه الالتزامات قد تضمّنت عددًا من البنود الخاصة بها؛ وهي: "ذمم دائنة "لاعبون" - ذمم دائنة "أندية رياضية" – ذمم دائنة "موظفون ومدربون" – رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية"، وتختصّ هذه البنود بكافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين شريطة عدم جدولة أي رواتب.

ولجنة الكفاءة المالية تود بهذه المناسبة أن تُعرب عن شكرها وتقديرها لكافة الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وعملهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء بهذه الالتزامات لتحقيق مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إداراتها ماليًّا وتنظيميًّا.

رابط التصاميم المرفقة والجداول:

https://drive.google.com/drive/folders/1QfJza1fk3S1BqlhYXwXdQ44tBc_KiFSI