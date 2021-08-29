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طفل لا يتجاوز الـ16 ربيعًا، طعن صديقه بـ«مطواة» فى منطقة حساسة، فأرداه قتيلاً. عبدالله محمد، طالب ثانوى الصنائع، دفع حياته ثمنًا لرفضه الإدلاء بشهادة زُور، بعد أن اشترى صديقه هاتفا محمولا من أحد الجيران وأعطى البائع نصف المبلغ ورفض دفع المتبقى: «خلاص ملكش عندى حاجة دفعت لك فلوسك كلها».

والدة المجنى عليه، اعتزلت الناس عقب الجريمة، مكثت فى منزلها بمساكن سوزان مبارك فى منشأة ناصر بالقاهرة، لا تفارقها صورة ابنها وشهادة نجاحه والتحاقه بالصف الثانى، تقرأ وردًا من القرآن، وتذكر: «ابنى قٌتل غدرًا، ابنى كان ملاكًا، أحن أبنائى، بعد انفصالى عن والده من سنوات طويلة، وهو يساعدنى فى تدبير نفقات المنزل»، تبكى وتواصل: «كان نفسه يطلعنى عمرة لبيت الله، وفى الآخر اتقتل علشان رفض يقول غير شهادة الحق».

أم «عبدالله»، وردت إليها تفاصيل الجريمة من شهود العيان، مشيرة إلى أن ابنها اسُتدعى من قبل صديقه «عمرو»، ليشهد على شرائه تليفونا محمولا بـ3 آلاف جنيه من الجار الشاب «محمد»، وأن نجلها قال: «عمرو دفع نصف المبلغ»، فى حين «عبدالله» كان يقول للجار: «أنا أعطيتك الفلوس كلها».

«ابنى رفض يقول غير اللى شافته عينيه».. بحسب الأم المكلومة، فإن «عمرو» هدد ابنها وقال له: «هدفعك تمن شهادتك بتقف ضدى، أنا هقتلك».

ثوانٍ وأخرج «عمرو»، مطواة من بين طيات ملابسه، وطعن صديقه «عبدالله» فى منطقة حساسة، فحمله النّاس إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه قبل أن ينطق الشهادتين، ويُطلق عليه من قبل الأهالى «شهيد الحق».

«فرح» شقيقه المجنى عليه، كانت أول من وصل إلى المستشفى، وكانت تظن أن أخاها «متعور وهيخيط جراحه»، ولم تفهم أنه لفظ أنفاسه رغم التواجد الأمنى المكثف: «شوفت الدنيا مقلوبة ومصدقتش إن أخويا يموت بالسهولة دى».

شقيقة «عبدالله»، تنهمر الدموع من عينيها، وهى تحكى أن المتهم «عمرو» تشاجر مع أخيها قبل 6 أشهر، وكاد يقتله بالأسلحة البيضاء «على طول بيمشى معاه مطاوى وبيته مليان سنج»، تضيف: «نصحنا أخونا بالابتعاد عنه لكن المتهم كان دائمًا ما يأتى ليجالسه».

«فرح» تروى أن أخاها يوم الواقعة، كأنه يُودعها طبع قبلة على جبينها واحتضنها، وعقب ذلك نزل إلى الشارع، فاستوقفه المتهم ليدلى بشهادة زور وأنه «دفع الفلوس كلها لشراء التليفون»، وحين قال الحقيقة كان جزاؤه القتل.

شقيقة المجنى عليه تحكى أن «عبدالله» كان «بيشتغل مع زوج أختى جامع كراتين من منطقة العتبة، ليساعدنا فى مصاريف البيت، وحلمه أن يكون مهندسًا وإجراء معادلة بعد الانتهاء من ثانوى الصنايع»، تضيف بحزنٍ: «بعد قتل أخويا أتيت بشهادته ونجح بتفوق»، تختتم: «إيه فائدة الشهادة الفرحة ليس لها معنى، فسدت بعد قتله».

النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات مد فترة الحبس الاحتياطى لـ15 يومًا.