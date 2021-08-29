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ألمانيا.. توقيف 80 شخصا في برلين أثناء احتجاجات على قيود كورونا

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ألمانيا.. توقيف 80 شخصا في برلين أثناء احتجاجات على قيود كورونا ألمانيا.. توقيف 80 شخصا في برلين أثناء احتجاجات على قيود كورونا

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أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين أنها أوقفت نحو 80 شخصا اليوم الأحد أثناء احتجاجات مستمرة على إجراءات مواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان نشر على صفحتها في "تويتر" إن حملة التوقيف ركزت على "العنيفين والمنظمين ومن حرضوا على انتهاك التشريعات الخاصة بالتجمعات وإجراءات السلامة الصحية".

وأشارت الشرطة إلى أن آلاف المتظاهرين جالوا في شوارع العاصمة في مسيرة غير مرخصة، وأن قيام أجهزة الأمن بإغلاق بعض الشوارع في مسار موكب المحتجين لم يمنع من إيجاد طرق بديلة، ما أدى إلى انقسام الموكب إلى مجموعات صغيرة تواصل سيرها عبر المدينة.

وجاءت مظاهرات اليوم امتدادا لاحتجاجات يوم السبت في برلين، حيث أعلنت الشرطة أنها أوقفت نحو 80 مخالفا، مضيفة أن 4 شرطة تضرروا جراء الاحتجاجات.

المصرى اليوم

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