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بالهول الفلاسي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة التنمية

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بالهول الفلاسي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة التنمية بالهول الفلاسي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة التنمية
دبي - " وكالة أخبار المرأة "

 أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المرأة الإماراتية بفضل سياسات التمكين الحكيمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة
وما وفرته من فرص وإمكانيات، أصبحت شريكاً أساسياً في صناعة التنمية بدولة الإمارات إلى جانب أخيها الرجل، وأضحت نموذجاً يحتذى به، لقدرتها على تحقيق النجاحات والمنجزات محلياً وعالمياً.
وأشار معالي الفلاسي إلى أن المرأة الإماراتية استطاعت بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أن تتولى المناصب القيادية والمهمات والمسؤوليات البارزة في مختلف القطاعات، وتحقق أداءً استثنائياً وحضوراً متميزاً في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ولها اليوم بصمة واضحة في السوق وقطاع الأعمال والاستثمار والمشاريع المبتكرة.
وأضاف معاليه: "تعكس العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية المكانة الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً و18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، وفي المركز الرابع عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء وفق تقرير /إنسياد/، وهي الأولى عربياً من حيث نسبة المشاركة في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية وفقاً لتقرير هيئة المرأة العربية، كما تتبوأ سيدات الأعمال الإماراتيات مواقع متميزة ضمن أقوى 100 امرأة عربية في المجال الاقتصادي حسب تصنيف /فوربس/ السنوي".

وكالة أخبار المرأة

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