«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار

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أفادت وكالة أنباء «باجهوك» الأفغانية نقلا عن وزارة الثقافة والإعلام المحلية، اليوم الأحد، بأن حركة «طالبان» (المحظورة في روسيا) حظرت المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية في محطات التلفزيون والإذاعة في مقاطعة قندهار في أفغانستان.

كما أفادت وكالة «راحة برس» بأن «النساء بدأن يواجهن تحديات في حياتهن اليومية، على الرغم من وعود طالبان بالسماح لهن بالعمل والدراسة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية».

وقالت حركة «طالبان» في وقت سابق، إنها «تعتزم حظر الموسيقى علنا داخل أفغانستان، لأنها تعتبرها غير إسلامية»، وهذا القرار ليس أمرا جديدا على الحركة، حيث كان حظر الموسيقى من بين القواعد الصارمة لها في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم منع معظم أشكال الموسيقى، باستثناء الترانيم الدينية.