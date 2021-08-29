«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية

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ذكرت وكالة «بلومبرج» أمس السبت أن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية «ناسا» تخشى تأخير إطلاق صواريخها إلى الفضاء بسبب نقص في إمدادات الأكسجين السائل.

وأدت القفزة الصيفية في عدد مرضى كورونا إلى تحويل الأكسجين السائل من منصات إطلاق الصواريخ إلى المستشفيات، مما دفع «ناسا» إلى إعلان يوم الجمعة أنها ستؤجل إطلاق القمر الصناعي Landsat 9 لمراقبة الأرض والذي كان مقررا في 23 سبتمبر، لمدة أسبوع.

ونقلت بلومبرغ عن «ناسا» قولها إن «الطلب الحالي على الأكسجين السائل الطبي بسبب الوباء قد أثر على توصيل النيتروجين السائل الضروري (لعمليات الإطلاق)».

وأوضحت الوكالة أن الشركات الأمريكية الكبيرة مثل SpaceX وULA وVirgin Orbit تستخدم الأكسجين المبرد لدرجة تحوله إلى شكل سائل، كوقود لإطلاق صواريخها.