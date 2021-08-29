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الأندية تستقر على نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد

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الأندية تستقر على نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد الأندية تستقر على نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد

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عقدت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اجتماعاً اليوم في مقر الاتحاد بالجبلاية، من أجل الاستقرار على شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022، وكذلك حسم مصير بطولة كأس للموسم الجاري.

وتم التصويت خلال الاجتماع على إقامة الدورى الموسم المقبل وفقا لنفس هيئة وشروط المسابقة في الموسم المنتهي من حيث إقامة المباريات بنظام المجموعة الواحدة ذهاباً وإياباً، مع ضغط الجدول بشكل كبير من أجل الانتهاء من البطولة في المواعيد المحددة لها، ورفض كل التصورات الآخرى لإقامة المسابقة.

وكان هناك سيناريو ثاني للمسابقة بأن تقام من مجموعة واحدة ولكن من دور واحد فقط، يتم حسم الفريق البطل، والأندية المتأهلة للبطولات القارية الإفريقية من خلاله، وتقام المباريات في هذا السيناريو على ملعب واحد محايد للفريقين المتنافسين، عبر تحديد عدد من الملاعب لإقامة كل مباريات البطولة.

كما كان هناك سيناريو ثالث يتمثل في إقامة المسابقة بالنظام الذي أقيمت عليه منذ عدة سنوات، من خلال تقسيم الأندية المشاركة على مجموعتين، ووضع الأهلي على رأس مجموعة والزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة في النهاية لدورة رباعية بنظام الدوري من أجل تحديد بطل المسابقة.

المصرى اليوم

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