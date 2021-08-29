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"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد

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أشاد بجهود القيادات والكادر التعليمي بمكتب التعليم وما يقدمه من جهود ملموسة

شهد محافظ بيش الدكتور تراحيب بن عماش آل حفيظ، صباح اليوم، انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك في مجمع بيش الثانوي.

واطّلع محافظ بيش على الإجراءات الاحترازية المطبقة، وآليات التعامل مع حضور وانصراف الطلبة، وما يتوفر من أجهزة للفرز البصري، وأدوات للتعقيم وكمامات طبية.

كما شارك المحافظ أبناءه الطلاب إحدى الحصص التعليمية، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

واستمع لشرحٍ مفصلٍ من مدير مكتب تعليم بيش هادي بن محمد أثلاوي، عن استعدادات مكتب تعليم بيش لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الحالي، والإجراءات الاحترازية المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونوَّه محافظ بيش بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تسهيلات وخدمات لخدمة المسيرة التعليمية في المملكة، لتوفير البيئة المدرسية الصحية الآمنة؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، منوهاً بجهود القيادات والكادر التعليمي بمكتب التعليم في بيش، وما يقدمه من جهود ملموسة، لإنجاح خطط العودة المدرسية الآمنة بمدارس المكتب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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