400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا

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في اليوم الأول من افتتاح مركز اللقاحات بكليات المحافظة

بادر اليوم أكثر من 400 من منسوبي وطلبة كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج بأخذ لقاح فيروس كورونا؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة، وسط تنظيم وترتيب طبّقت فيه كافة الإجراءات الاحترازية التي ضمنت انسيابية تنقل الطلبة في عمليات الفرز حتى تلقي الجرعات والخروج من المركز.

وبدأ مركز اللقاح في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم الأحد، في تقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات، وسط إشراف ومتابعة من مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، لسير العمل بالمركز والاطمئنان على توفير البيئة المناسبة لتلقّي الطلبة لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سرعة إكمال طلاب وطالبات الكلية جميع جرعات فيروس كورونا؛ وذلك للعودة إلى مقاعد الدراسة وسط بيئة صحية وتربوية آمنة تضمن البداية الجادّة من أول يوم دراسي.