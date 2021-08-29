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تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق

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تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق

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علمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع داخل نادى ، ان الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، استقر على الراحلين عن فريق الزمالك خلال الموسم المقبل.

وعملت المصرى اليوم ان بشكل مبدأى استقر كارتيرون على رحيل 7 لاعبين، ومن الممكن أن يزيد العدد خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على التعاقدات التي ستبرمها لجنة ادارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب.

وجاءت اسماء اللاعبين الذين حددهم كارتيرون للإستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة هم:

محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق، محمد اشرف روقا لاعب وسط الفريق، المغربى حميد احداد مهاجم الفريق، مروان حمدى القادم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضى، احمد عيد الظهير الايمن الشاب، عبدالله جمعة الظهير الايسر، محمد عبدالسلام مدافع الفريق.

المصرى اليوم

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