أخبار عاجلة

تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة -
نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر -
صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا -
تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟ -
الجونة يستغنى عن التونسي محمد الحبيب يكن -
أسامة عرابي: «فلتنا قدّام الجابون والنتيجة لا تعبر عن سير المباراة» -
"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل -
الطائف.. جراحة قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر -
"تقويم التعليم" توقّع 16 اتّفاقيّة اعتماد برامجيّ مع جامعة القصيم -
"سعود الطبية": النظارات الشمسية المقلدة خطر يهدد العيون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

Print
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

لاقتراحات اماكن الخروج

انتهي عدد من الفنانين تصوير أدوارهم كضيوف شرف في فيلم «معالي ماما» وأبرزهم الفنانة نور قدري والفنان طاهر أبو ليلة والفنان كريم مغاوري ومن المقرر انتهاء التصوير خلال الأيام المقبلة .


تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها. فيلم «معالي ماما» بطولة بشري ومحمود الليثي، ونور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد على رزق،، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟

تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟