نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

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انتهي عدد من الفنانين تصوير أدوارهم كضيوف شرف في فيلم «معالي ماما» وأبرزهم الفنانة نور قدري والفنان طاهر أبو ليلة والفنان كريم مغاوري ومن المقرر انتهاء التصوير خلال الأيام المقبلة .



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها. فيلم «معالي ماما» بطولة بشري ومحمود الليثي، ونور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد على رزق،، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور.