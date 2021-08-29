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تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

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تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

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توجهت فرقة التطعيم المتنقلة برئاسة الدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية إلى جامعة السويس، صباح اليوم الأحد، للإشراف على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس، بحضور دكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعه السويس.

يأتى هذا في إطار التعاون المشترك بين مديرية الصحة السويس وكلية الطب وحرصهما على دعم جهود تقديم الخدمات الطبية أفضل لأهالي السويس. امتدادآ لتعليمات وزيرة الصحة بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات، وتحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

المصرى اليوم

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