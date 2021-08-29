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منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي

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منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي.

ويناقش الديوان الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة الشاعر والقاص أمل سالم.

صدر ديوان «مكان مشبوه» حديثا عن دار خطوط وظلال الأردنية، يعُد الديوان الثالث للشاعر محمد الكفراوي بعد ديوانيه «حلم وردي يرفع الرأس»، الصادر عن دار شرقيات، و«بعد الموتى بقليل» الصادر عن دار بدائل. كما صدر للشاعر قصة للأطفال بعنوان «سأكون أختها» عن دار شجرة للنشر في 2017.

المصرى اليوم

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