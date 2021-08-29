أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين

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شدد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على أهمية تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الفترة المقبلة، من قبل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد اتحاد الكرة اليوم الأحد، اجتماعاً مع مسؤولي الأندية من أجل الاستقرار على شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، والتوصل إلى حل من أجل انتظام المسابقة من البداية وحتى النهاية.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها، وبما يخدم مصالحها وفقا للنظام والقواعد المعمول بها.

وناشد مجاهد الأندية لتسديد مديونياتها لدى الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بتسديد ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية للجهات المختصة بها بشكل فوري مما يخلق عبئا اضافيا على الاتحاد في حالة عدم تسديد الأندية للديون المستحقة عليها.

وأشار المهندس أحمد مجاهد أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكفله إجراء مسحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحاد.