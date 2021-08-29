أخبار عاجلة

تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة -
نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر -
صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا -
تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟ -
الجونة يستغنى عن التونسي محمد الحبيب يكن -
أسامة عرابي: «فلتنا قدّام الجابون والنتيجة لا تعبر عن سير المباراة» -
"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل -
الطائف.. جراحة قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر -
"تقويم التعليم" توقّع 16 اتّفاقيّة اعتماد برامجيّ مع جامعة القصيم -
"سعود الطبية": النظارات الشمسية المقلدة خطر يهدد العيون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين

Print
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شدد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على أهمية تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الفترة المقبلة، من قبل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد اتحاد الكرة اليوم الأحد، اجتماعاً مع مسؤولي الأندية من أجل الاستقرار على شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، والتوصل إلى حل من أجل انتظام المسابقة من البداية وحتى النهاية.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها، وبما يخدم مصالحها وفقا للنظام والقواعد المعمول بها.

وناشد مجاهد الأندية لتسديد مديونياتها لدى الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بتسديد ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية للجهات المختصة بها بشكل فوري مما يخلق عبئا اضافيا على الاتحاد في حالة عدم تسديد الأندية للديون المستحقة عليها.

وأشار المهندس أحمد مجاهد أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكفله إجراء مسحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟

تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟