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أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا في إحدى الشواطئ بالساحل الشمالي في مساء السبت 28 أغسطس.

نشرت«هيفاء»، مقطع فيديو ظهرت فيه وهى ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالى، مرتدية بنطلون لامع، وفوقه قميصه ربطته عقدة عند البطن وتركته مفتوحا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

يذكر أن هيفاء أحيت حفلا مؤخرا في مصر في 26 أغسطس في مدينة العلمين، وصعدت هيفاء وهبي لمسرح الحفل على أغنية «واحشني» وغنت «ما تيجي نرقص» و«شاغلة كل الناس».. وغيرها من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني.