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بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى ()

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بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى (فيديو) بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى ()

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أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا في إحدى الشواطئ بالساحل الشمالي في مساء السبت 28 أغسطس.

نشرت«هيفاء»، مقطع ظهرت فيه وهى ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالى، مرتدية بنطلون لامع، وفوقه قميصه ربطته عقدة عند البطن وتركته مفتوحا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

يذكر أن هيفاء أحيت حفلا مؤخرا في في 26 أغسطس في مدينة العلمين، وصعدت هيفاء وهبي لمسرح الحفل على أغنية «واحشني» وغنت «ما تيجي نرقص» و«شاغلة كل الناس».. وغيرها من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني.

المصرى اليوم

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