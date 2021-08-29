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أردوغان يوقع على طراز جديد من الطائرات التركية المسيرة

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أردوغان يوقع على طراز جديد من الطائرات التركية المسيرة أردوغان يوقع على طراز جديد من الطائرات التركية المسيرة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصميم إدارته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار.

وصرح الرئيس التركي في كلمة خلال مراسم تسليم طراز جديد من مسيّرات «بيرقدار»، بأنه بالمسيرة الهجومية «أقينجي» أصبحت تركيا بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا.

وقال إن العديد من الدول تنتظر دورها للحصول على الطائرات المسيرة التركية، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو تطوير مسيرات يمكنها الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات التركية ذات المدرج القصير.

وشدد في كلمته على أن تركيا ستمتلك الإمكانيات اللازمة لاستخدام مسيراتها ذات القدرة على الهبوط في المدارج القصيرة في مهمات بعيدة.

وذكر أن بلاده صدرت «بيرقدار تي بي 2» لأوكرانيا وقطر وأذربيجان، وتم إبرام اتفاقيات تصدير جديدة.

وأضاف أن من أعظم إنجازات تركيا التاريخية رفع نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80 في المئة خلال وقت قصير.

المصرى اليوم

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