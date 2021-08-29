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المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تهنئ المرأة الإماراتية بيومها الوطني

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المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تهنئ المرأة الإماراتية بيومها الوطني المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تهنئ المرأة الإماراتية بيومها الوطني
القاهرة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

توجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالتحية إلى المرأة الإماراتية بمناسبة يومها الوطني الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام.
ونوهت الدكتورة "كيوان" بالجهود الجبارة التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الفرص  أمام النساء الإماراتيات لتمكين قدراتهن وبلوغهن أعلى المناصب وقد تميزت المرأة الإماراتية مؤخرا بحضورها المتميز في فريق عمل مسبار الأمل وهي مهمة لاستكشاف الفضاء الخارجي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أشارت إلى أن عدد النساء المشاركات في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وصل إلى نصف أعضاء المجلس وتألقت سيدة في موقع رئاسة ذلك المجلس في وقت سابق  وهي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.
وأكدت الدكتورة "كيوان" أن كل هذه الجهود لم تكن لتنجح لولا الدعم الوفير الذي وفرته "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي لم تألو جهدا لدعم المرأة الإماراتية وتعزيز فرصها في النجاح.
كما أشارت المديرة العامة إلى أن النساء الإماراتيات منخرطات في المجال الاقتصادي بشكل لافت وبينهن نجاحات كثيرة باتت قدوة للمرأة في كل الدول.
وخصت الدكتورة "كيوان" في تحيتها سعادة الأستاذة "نورا السويدي" رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات بمناسبةليوم 28 أغسطس تاريخ تأسيس الاتحاد الذي شكل الرافعة الأساسية لتنفيذ توجهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال.

وكالة أخبار المرأة

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