محافظ مطروح يتابع أعمال طريق سيوة

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواصلة الاعمال بالقطاع الثالث من الرصف الخرساني بطريق مطروح سيوة.



أكد اللواء مهندس امون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى على الاستمرار في الأعمال لطبقة الأساس والفرمه والحفر والبرابخ طبقا للمواصفات القياسيه لسرعة الانتهاء طبقا للخطة الزمنية وباستثمارات 420 مليون جنيه في المسافة من علامة الكم 100 إلى علامة الكم 150 ويتم العمل في القطاع بشركتين في نفس التوقيت مع استمرار الرصف الخرساني ليلا لمراعاة ارتفاع درجات الحرارة نهارا.