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محافظ بورسعيد: إزالة مخالفة بمنطقة مشروع ناصر على مساحة 100 متر بالجنوب

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محافظ بورسعيد: إزالة مخالفة بمنطقة مشروع ناصر على مساحة 100 متر بالجنوب محافظ بورسعيد: إزالة مخالفة بمنطقة مشروع ناصر على مساحة 100 متر بالجنوب

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في إزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة، مشيرآ أن حى الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحى قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات، وقد أسفرت الحملة عن إزالة دور أول علوى في منطقة مشروع ناصر على مساحة 100متر بجنوب بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، لافتا أنه لا مجال لعودة التعديات على ممتلكات الدولة في ظل القوانين التي اتخذتها الدولة المصرية، وأن جهود الأجهزة التنفيذية في كافة الأحياء مستمرة حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات ومنع عودتها مجددا.

المصرى اليوم

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