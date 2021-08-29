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اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد

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اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد

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عقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد.

واستمع المهندس أحمد مجاهد لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد قد استعرض في بداية الاجتماع الارتباطات الخارجية للمنتخب الوطني والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وفي مقدمتها فترات الأجندة الدولية خلال الشهور الثلاثة المقبلة التي تتخللها تصفيات ثم المشاركة في بطولتين كبيرتين هما كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية خلال ديسمبر ويناير المقبلين.

ويمثل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد قطبا القمة الأهلي والزمالك، فيما يشارك ناديا المصري وبيراميدز في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

المصرى اليوم

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