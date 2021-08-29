"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

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للوقوف على سير العملية التعليمية.. وتستقبل أكثر من 37500 طالب وطالبة

زار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، يرافقه مدير عام قطاع التعليم، الدكتور علي بن حسن عسيري عددًا من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، صباح اليوم الأحد، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد؛ للوقوف على سير العملية التعليمية بمدينة الجبيل الصناعية، وتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية مع أول يوم دراسي.

والتقى الرئيس التنفيذي عددًا من القيادات التربوية والمعلمين والطلاب، مبديًا سعادته وفخره بأبناء هذا الوطن الذين سيكونون بناة المستقبل، ويكملون مسيرة النمو والازدهار، ويحققون الرؤى والتطلعات.

وفي نهاية الزيارة كرّم الدكتور أحمد آل حسين، شركة سبيكم؛ لشراكتها المجتمعية بفريقها التطوعي بمناسبة العودة إلى المدرسة، كما كرّم مدير مدرسة المروج المتوسطة، تركي بن أحمد الغامدي، وفايز بن سعد النومسي؛ لمشاركتهما في تقديم الحلول الإلكترونية وتطويرها في إدارة التعليم العام.

وزار الرئيس التنفيذي إدارة النقل والمعدات، ووقف على حركة النقل المدرسي والآلية المنفذة في انسيابية حركة الحافلات والتي تبلغ 448 حافلة ووصولها للطلاب والطالبات في الوقت المحدد.

وبلغ عدد الطلاب في مدارس وروضات الهيئة الملكية بالجبيل أكثر من 20 ألف طالب، وعدد الطالبات في مدارس البنات أكثر من 17500 طالبة، ليصبح عدد الطلاب والطالبات بمدينة الجبيل الصناعية أكثر من 37500 طالب وطالبة.

من جانب آخر أفاد مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور سعد بن عواض الحربي، بأن الإدارة في ظل الظروف الراهنة وتنوع آليات التعليم أكملت استعداداتها للعام الدراسي 1443هـ، بوضع خطط مناسبة للتعليم الحضوري للمرحلتين المتوسطة والثانوية وأخرى تناسب التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وأضاف الدكتور "الحربي" أن التهيئة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة قد انطلقت مبكرًا بمشاركة قطاعات الهيئة الملكية بالجبيل في أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، كما تمت إعادة ترتيب القاعات الدراسية والمرافق المدرسية لتتناسب مع الإجراءات الاحترازية، وحث الطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي على تلقي جرعتي لقاح كورونا، وتقديم خدمة "بطاقة دخول طالب Q" يبرزها الطالب عند دخوله للمدرسة لتحضيره إِلِكتِرونِيًّا ومعرفة حالته الصحية ومجموعته الدراسية، كما أطلقت الإدارة خدمة (استلام الكتب الدراسية) عبر حجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى حملة توعوية تحت شعار (عودة آمنة) تهدف لتوعية الطلاب بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصحية خلال اليوم الدراسي لحمايتهم من المخاطر.

وأشار إلى أن خطة التهيئة (التعليم عن بعد) شملت تقديم البرامج التدريبية للمعلمين، وتقديم الحلول الإلكترونية للمدارس، وتصميم برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي يتناسب مع التعليم عن بعد.

وأطلقت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل في فترة سابقة خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، وطلاب المراحل الانتقالية في الصفين الأول المتوسط والثانوي.