أخبار عاجلة

"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل -
الطائف.. جراحة قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر -
"تقويم التعليم" توقّع 16 اتّفاقيّة اعتماد برامجيّ مع جامعة القصيم -
"سعود الطبية": النظارات الشمسية المقلدة خطر يهدد العيون -
«صحة المنيا »: 5708 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار -
محافظ القاهرة يتفقد مركز تطعيم كورونا بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية -
محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة «أبواب الخير» -
نائب بالشيوخ: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية -
رئيس بعثة «الهجرة الدولية»: مصر تقود المنطقة لمواجهة الهجرة غير الشرعية -
إزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية خلال الشهر الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة

Print
متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة
أكد أن الجهات الحكومية تتابع مع "وقاية" التدابير الاحترازية

متحدث

أكد سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نمط العمل عن بُعد ما زال مستمراً، ويعتبر من الأساليب الجديدة والحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال فترة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) الذي عُقِد اليوم الأحد، حول إذا ما كان قد تقرر إيقاف العمل عن بعد، وتحديدًا لدى الجهات الحكومية، وعن المستجدات حول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال في هذا الصدد إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكّنت جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من نمط العمل عن بعد، من خلال تحديد النسبة التي تراها الجهة مناسبة على ألا تتجاوز 25٪".

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحول ما يستجد في ذلك، أضاف: "يكمن دور الجهة الحكومية في تطبيق ما تصدره هيئة الصحة العامة وقاية، حيال الإجراءات الاحترازية"، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع "وقاية" أصدرت أدلة إجرائية وبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا في مقارّ العمل.

ولفت إلى أن "وقاية" تقوم بشكل مستمر بتحديث هذه الإجراءات بما يحقق الأمان الصحي في مقرات العمل في كل من القطاع العام والخاص.

وشدد ‏متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الجميع الإسراع بالمبادرة لتلقي اللقاح وعدم التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن نسبة المحصنين من موظفي القطاع العام وصلت إلى 97%، والقطاع الخاص 96%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة