الشركات الخليجية تربح 45 مليار دولار بالربع الثاني.. وزيادة 103% بالنصف الأول

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الرياض – مباشر: قفزت أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بأكثر من 200% خلال الربع الثاني من العام 2021 على أساس سنوي؛ بدعم من أرباح أسهم شركات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

وتجاوزت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات المدرجة بالبورصات الخليجية مستويات ما قبل الجائحة بالربع الثاني من عام 2021، وفقا لتقرير صادر عن تقرير كامكو إنفست حصل عليه "مباشر" اليوم الأحد؛ مسجلة 45 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار بالربع الثاني من العام 2020.

وجاء النمو، بحسب التقرير؛ نتيجة انعكاس استئناف النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل شامل تقريباً على أرباح الشركات المحققة في الربع الثاني من العام 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 17.6% مقارنة مع أرباح الربع السابق؛ حيث سجلت غالبية القطاعات نموا مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي.

الشركات السعودية بقيادة أرامكو تقتنص 75.3% من الأرباح

وسجلت الشركات السعودية، بحسب التقرير، أكبر زيادة مطلقة في الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، والتي ارتفعت بقيمة 26.5 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 356.6% على أساس سنوي.

وحققت الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية أرباح صافية وصلت إلى 33.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021، مقابل 7.4 مليار دولار بالربع الثاني من عام 2020.

وارتفعت أرباح الشركات السعودية؛ بدعم من نمو صافي الأرباح الفصلية لشركة أرامكو السعودية بنسبة 258.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 24.2 مليار دولار على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى على مستوى العالم خلال هذا الربع.

كما تضاعفت الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في بورصة الكويت مقابل الانخفاض القياسي الذي شهدته أرباح العام الماضي، في حين ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 49%، وسجلت الشركات العمانية أقل معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي خلال هذا الربع بنسبة 22.3%، لتصل إلى 0.52 مليار دولار.

أسهم قطاع الطاقة بالصدارة وتقتنص 24.5 مليار دولار

وعلى صعيد أداء القطاعات المختلفة، جاءت أسهم قطاع الطاقة مرة أخرى في الصدارة بتسجيلها نمواً في الأرباح على أساس سنوي، إذ بلغت أرباحها 24.5 مليار دولار، مسجلة نموا سنويا بلغ 267.4%، مقابل 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2020.

وتضاعفت أرباح قطاع البنوك على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021، في حين سجلت شركات قطاع المواد الاساسية أرباحا بلغت 4.3 مليار دولار مقابل خسائر صافية قدرها 0.78 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2020.

وشهدت القطاعات التي اتسمت بأداء مرن خلال الجائحة تراجعا في أرباحها على أساس سنوي، وكان قطاع الاتصالات أحد القطاعات الأربعة التي سجلت انخفاضاً في الأرباح على أساس سنوي، إذ بلغت أرباح القطاع 1.64 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021، بتراجع نسبته 11.6% على أساس سنوي وبنسبة 18.6% على أساس ربع سنوي.

وسجلت قطاعات التأمين وتجارة التجزئة والأغذية والسلع الأساسية تراجعات هامشية في أرباحها على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2021.

أرباح النصف الأول تقفز لـ 83.2 مليار دولار

وقفز صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية في النصف الأول من العام 2021 بأكثر من الضعف (زادت 102.9%)؛ ليصل إلى 83.2 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح مجدداً على كافة الأصعدة مقارنة بذروة تفشي الجائحة العام الماضي.

ونمت أرباح الشركات السعودية بنسبة 125% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2021، حيث سجلت أرامكو نمواً بنسبة 90.7% في الأرباح.

وباستبعاد بيانات أرامكو، زادت أرباح الأسهم السعودية المدرجة بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 16.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2021.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، تضاعفت أرباح قطاع الطاقة، بينما سجلت البنوك زيادة بنسبة 47.2% خلال النصف الأول من العام 2021، كما سجلت شركات المواد الأساسية والمرافق العامة أرباحاً جيدة مقارنة مع الخسائر التي سجلتها خلال النصف الأول من العام 2020.

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