محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بمشروع «ال ٩٠٠٠»، ومشروع الإسكان الاستثمارى بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، وذلك لتمكين جميع المرافق بالشوارع ببدء الأعمال، وجاري توصيل الصرف الصحي الفرعي بعد نهو أعمال الصرف الرئيسي، وايضا جاري توصيل مرفق الاتصالات والغاز، بالتوازى مع أعمال توصيل المياه والكهرباء، حيث تتم الأعمال تحت اشراف مديرية الطرق والنقل ومديرية الاسكان والمرافق وبالتنسيق مع رئيس مدينة بورفؤاد، وتتم الأعمال لعد٢٤١ عمارة + ٨١ عمارة استثمارى.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف الإسكان لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، مشددا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة بأعمال تنفيذ مشروعات الإسكان بما يساهم في انتهاء الاعمال على أعلى درجة من الكفاءة بأقرب وقت.