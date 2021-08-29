أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة

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قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن المديرية أقامت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة، والتي تستمر فعاليتها حتي غدا الإثنين تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف.

وتابع «راضي» ان هذه الدورات التوعوية تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في تثقيف السادة الأئمة والوقوف بهم على المنهج الوسطي الحنيف فهم المصابيح التي تضيئ للمواطنين الطريق.

وأضاف أن الدورة التثقيفية بدأت اليوم وحاضر فيها كلا من الدكتورة هويدا محمد حسين مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالسويس ،والدكتور اسلام سيد من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة والاستاذة عبير على أمين رئيس المجلس القومي للسكان بالسويس وتستمر فعاليتها حتي غدا.

وأشار الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة بوزارة الأوقاف أن هذه فعاليات الدورة الثانية والسبعون ضمن فعاليات الدورات التي تنظمها وزارة الأوقاف والمنوط بها أن تشمل ثلاثة ألاف امام بمحافظات الوجه القبلي والبحري تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء.