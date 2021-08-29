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أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب

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أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب

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أكد احمد ناجى مدرب حراس المرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه إن كل ما يقال عن مغادرته نادي سموحة مجرد اجتهادات، مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية بمحمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة تمنعه من مجرد التفكير في الرحيل.

وأشار مدرب حراس مرمى سموحة، في تصريحات صحفية، إلى أنه سعيد بالعمل مع أحمد سامي، المدير الفني الذي اثبت انه مدير فني قدير وينتظره مستقبل باهر.

وفجر أحمد ناجي مفاجأة من العيار الثقيل بأنه كان لديه الرغبة في اعتزال التدريب والاكتفاء بما قدمه للساحرة المستديرة خلال مشواره في الملاعب سواء مع الأهلي أو المصري أو نادى سموحة، ولكنه فوجي بالرفض من جميع المقربين والاصدقاء ورفضوا فكره الرحيل.

وأضاف ناجى أنني مندهش من تفسير بعض الناس لما اتناوله من خواطر شخصيه يفسرها البعض عل اهوائه الشخصية، وفى النهاية انا موجود في منظومة سموحة الناجحة وكل الشكر للمهندس محمد فرج عامر على الدعم الكبير.

المصرى اليوم

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