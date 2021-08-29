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إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء»

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إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء» إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء»

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021/ 2022، بعد غد الثلاثاء في مقر الاتحاد بالجبلاية، بحضور كل مندوبي الأندية المشاركة في الدورى.

وعقدت اللجنة اليوم اجتماعاً في مقر الاتحاد بالجبلاية، من أجل الاستقرار على شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022، وكذلك حسم مصير بطولة كأس للموسم الجاري.

وكان من أبرز الحضور في اجتماع أمس حسين السيد مندوباً عن نادي ، وسيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي، وهاني سعيد عن بيراميدز وعبدالناصر محمد عن إنبي، وغيرهم من مسؤولي الأندية المشاركة في الدوري.

وأسفر اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة عن وجود اتجاه لانطلاق الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، على أن يكون هناك شروط محددة لاستقدام الحكام الأجانب بخلاف الموسم الماضي والذي كان اتحاد الكرة قد منع استقدام الحكام الأجانب فيه لأي مباراة بما في ذلك مباريات القمة.

المصرى اليوم

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