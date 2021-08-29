ساكسو بنك يكشف عن زيادة بواقع 200% في نسبة المستثمرين النساء بدولة الإمارات العربية المتحدة

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دبي - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أعلن ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، عن إصدار تقرير خاص بمناسبة يوم المرأة الإماراتية كشف فيه عن تسجيل نمو بواقع 200% على أساس سنوي في أعداد السيدات اللاتي تدخلن قطاع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيادة متسقة تنعكس بوضوح في تشكيل السيدات لحوالي 12% من عملاء ساكسو بنك النشطين في السوق لعام 2021.

والجدير بالذكر أنّ احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية تُصادف في 28 أغسطس من كُل عام، وتنطلق هذا العام تحت شعار المرأة طموح وإشراقة للخمسين، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، علماً أنها تشكل نسبة 31% من القوى العاملة في الدولة في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتأمين.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، تصدرت دولة الإمارات معظم المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مبادرات تحقيق المساواة للمرأة، نتيجةً للعديد من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية. وتعليقاً على الموضوع، قالت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية للتسويق في ساكسو بنك: "تعكس الزيادة الواضحة في أعداد المستثمرات في دولة الإمارات المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة".

وتابعت: "ويُعد النمو السنوي في أعداد المستثمرين النساء دليلاً على دعم دولة الإمارات المتواصل للمرأة وتشجيعها في كُل المجالات. ونؤمن في ساكسو بنك دوماً بضرورة ابتكار منصة تدعم عملاءنا وتمنحهم الثقة بقدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم. ونحن مسرورون للغاية لرؤية هذا النمو المستمر في أعداد السيدات في قطاع الاستثمار، ونود أن نُشدد على رسالتنا بأنّ مجال التداول ليس حكراً على الرجال فقط".

ومن جانب آخر، يُسلط هذا النمو المتواصل الضوء على محفظة ساكسو بنك المتنوعة من العروض والخدمات في مجال التداول، والكفيلة بتمكين المرأة من إدارة مستقبلها المالي بنفسها بالكامل. وكان ساكسو بنك قد طرح مؤخراً عرض العملات المشفّرة الذي أتاح للعملاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة تداول العملات المشفّرة مقابل نظيراتها من العملات العالمية الرئيسية. وإلى جانب ذلك، ستُتيح منصة تداول العملات المشفّرة كريبتو فوريكس للمستثمرين النساء في دولة الإمارات الفرصة لتوسيع خياراتهن الاستثمارية بالتزامن مع تطور هذا السوق ونجاحه في جذب اهتمام المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية على حد سواء.