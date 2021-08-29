«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، والتي كان من أبرز معالمها تدشين العاصمة الإدارية الجديدة بجانب عشرات المدن الذكية، أزاحت شركة Infinity Investments الستار عن أولى خطواتها الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة بإطلاق مشروع «D Square Tower» في قلب الداون تاون، الذي يعد جزءًا من استراتيجية الشركة الرامية لتدشين عدد من المشروعات المبتكرة والعصرية في العاصمة الجديدة وشرق القاهرة.

المهندس شريف الدالي

تأسست شركة انفينيتي تحت قيادة المهندس شريف الدالي، لتصبح ذراعاً للتطوير العقاري لمجموعة سكاي جروب، بخبراتها الممتدة لأكثر من 12 عامًا في تنفيذ آلاف المشروعات في أكثر من 30 دولة حول العالم بمجالات مختلفة.

وقال المهندس شريف الدالي، رئيس مجلس إدارة شركة انفينيتي انفستمنتس، أن التطوير العقاري يمر بعصره الذهبي في ظل حركة العمران الشاملة وإطلاق العشرات من المدن الذكية والعملاقة في محافظات مصر، والتي تعبر عن أحلام وطموحات المصريين وتلبي الاحتياجات الملحة للتنمية المستدامة بكافة مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية، وتشكل فرص استثمارية ذات معدلات ربحية مرتفعة، وهو ما ينعكس بمردود إيجابي لدفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

> الدالي: التطوير العقاري يمر بعصره الذهبي في ظل المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في عهد الرئيس السيسي

لذا جاء قرار الشركة Infinity Investments المشاركة بأفكارها وخبراتها في تقديم مشروعات ستمثل علامات فارقة في السوق العقاري، ولاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: أن Infinity Investments تأتي أيضًا استكمالاً لسلسلة من النجاحات لمجموعة سكاي جروب -الشركة الأم- في تنفيـذ آلاف المشروعات في مصر وخارجها، نالت بها ثقة واعجاب العملاء، حيث تمتلك المجموعة عدد من الأذرع الاستثمارية في مجالات حلول التكنولوجيا وشبكات الاتصالات الذكية وحلول الموارد البشرية والإنشاءات والمقاولات وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة والتوكيلات التجارية الأوروبية، وجاءت انفينيتي انفستمنتس لتكون ذراعًا للمجموعة في مجال التطوير العقاري.

وأضاف أن الشركة تجمع بين خبرات متراكمة على دراية ومعرفة باحتياجات وتطلعات السوق العقارية، في الوقت نفسه تقوم الشركة بالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات الاستشارية والهندسية لتدشين منتجات مختلفة بروح عصرية ومبتكرة تتوافق مع أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في تصميم وبناء مشروعات عالمية على أرض مصر.

> مشروعاتنا تمثل علامة فارقة في السوق.. ونستعين بأفضل الكفاءات والشركات الاستشارية والإدارية في مصر والوطن العربي

وأكد أن رؤية الشركة لا تقتصر على جودة وروعة التصميمات المقدمة في مشروعاتها، بل تمتد لبناء جسور من الثقة مع العملاء، من خلال اختيار أفضل المواقع لتنفيذ مشروعاتها، وبما يتوافق مع احتياجاتهم، والاهتمام بالتصاميم والاستغلال الأمثل للمساحات، وجودة التشطيبات، مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، ليس ذلك فحسب بل اهتمت الشركة باختيار فريقاً على أعلى مستوي لتقديم خدمة ما بعد البيع، ليكون جاهزًا دائماً وفي أي وقت للرد على استفسارات العملاء واطلاعهم بمستجدات المشروع.

وأضاف م/ شريف الدالي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن انفينيتي انفستمنتس استطاعت بفضل المواصفات القياسية الخاصة بأعمالها الحصول على شهادات الأيزو 9001:2015، و45001:2018.

وأوضح أن للشركة مشروعات في شرق القاهرة حيث أطلقت العام الماضي مشروع «N Square Mall» هو المول التجاري الوحيد بمنطقة النرجس عمارات في القاهرة الجديدة، حيث يقام على مساحة 3708 متر مربع ويضم مساحات مختلفة بين محلات تجارية، هايبر ماركت، منطقة مطاعم، جيم، صيدلية، ويستهدف تقديم خدماته لأكثر من 80 ألف نسمة حاليًا.

أما المشروع الثاني بالقاهرة الجديدة فهو «B Square Medical Hub» وهو عبارة عن مجمع طبي ويعد الأول من نوعه في القاهرة الجديدة، ويقع بمنطقة البنفسج بالقرب من محور محمد نجيب وشارع الـ 90 بقلب القاهرة الجديدة.

> «D Square Tower» الانطلاقة الأولي نحو العاصمة الإدارية و«N Square Mall» المول التجاري الوحيد بالنرجس عمارات في التجمع الخامس»

وأضاف: «الخطة التوسعية للشركة تتضمن اطلاق ثلاث مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، أولهم مشروع «D Square Tower»

وهو برج في قلب الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم وحدات تجارية وشقق فندقية، في موقع متميز بجوار المنطقة الحكومية مباشرة وعلى محور بن زايد ويبعد دقائق من محطة مونوريل رئيسية أمام سوق الذهب ومسجد مصر، حيث يعد باكورة مشروعاتنا في العاصمة الإدارية والتي ستستحوذ مستقبلاً على المحفظة الأكبر من مشروعات الشركة».

وأكد م/ شريف الدالي، أن من أهم عوامل نجاح شركة «انفينيتي انفستمنتس» هو اختيار شركاء النجاح بعناية كبيرة بناء على سابقة الأعمال بأكبر المشاريع والدقة في مواعيد التسليم والكفاءة في التنفيذ حيث تم الاستعانة بكبري شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات وإدارة المشروعات وخدمات الصيانة، لضمان أفضل خدمة للعملاء بعد الاستلام والحفاظ على القيمة الاستثمارية لمشروعتنا وجودتها على مر السنوات بما يضمن للعملاء تحقيق أفضل عوائد استثمارية.