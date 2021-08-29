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الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة

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استفاد منه 24 متدرّبًا ونفذها الهلال الأحمر بالمنطقة

الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة إسعافية لبرنامج الأمير نايف، مبادرة همة السفراء لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة للإسعافات الأولية دورة سفير الحياة بإشراف ودعم من مدير عام الفرع بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني: إن تنفيذ هذه الدورات يأتي حرصًا من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعية الإسعافية للمجتمع، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف ضمن مبادرة همة السفراء للإسعافات الأولية، وللراغبين التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://training.srca.org.sa/#!/SCourse/FAD20

وأضاف "الزهراني" أنه تمت إقامة ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع الشرح لبعض الحالات الطارئة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي لبعض المهارات الإسعافية، والإجابة عن أسئلة لمنسوبي الجمعية بعدد 24 متدربًا ومتدربة.

الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة

الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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