أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو

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أشاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بالمصري إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة من «ذوي الهمم».

وأبهر حمدتو العالم خلال مشاركته الثانية على التوالي في الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في طوكيو في ظل إصراره على اللعب ممسكا المضرب بفمه في ظل بتر ذراعيه.

ونشر نوفاك ديوكوفيتش عبر حسابه على «إنستجرام»، فيديو لإبراهيم حمدتو أثناء مشاركته في الألعاب البارالمبيةطوكيو 2020وكتب «رائع.. أنا في حالة ذهول».

وكان حمدتو قد تعرض لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره، أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه تمكن من احتراف لعبة تنس الطاولة رغم ذلك وبات حديث المتابعين للدورة المقامة حاليا في طوكيو.

وودع حمدتو منافسات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، بعد خسارته أمام الصيني «شاو شين» بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور المجموعات، بواقع «11- 1، 11- 6، 11- 4»، في لقاء استغرق 16 دقيقة من اللعب.

كان «حمدتو» خسر في الجولة الأولى أمام الكوري «كاي هونج بارك» بنفس النتيجة.