stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"

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تستهدف أكثر من 21 ألف قرية وهجرة دون أي رسوم إضافية

تبدأ اليوم الحملة الوطنية لإطلاق خدمة التجوال المحلي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة stc، حيث تمكن الخدمة المستخدمين من الوصول إلى شبكات مقدمي الخدمات الآخرين دون أي رسوم إضافية في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي لهم، وضمن هذه الحملة سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من التغطية الواسعة لشبكات stc في كافة مناطق المملكة.

وتستهدف حملة خدمة التجوال المحلي الوصول الى أكثر من 21 ألف قرية وهجرة، وتوفير الخدمة لما يزيد عن 5 ملايين نسمة، ضمن مشاريع تنمية القرى والهجر، بما يعزز من اهتمام المملكة في دعم مسيرة التحول الرقمي عبر نشر خدمات الاتصالات لتشمل سكان المملكة كافة من مواطنين ومقيمين، بما يضمن تنويع الخيارات واستمرارية الخدمة لزوار وسكان القرى والهجر.

وتعكس هذه الحملة أهمية تحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة لتطوير خدماتهم في هذه المناطق، بما يمكن سكان القرى والهجر من الاستفادة من خدمات الاتصالات المتنقلة بكل يسر وسهولة، وتطبيق سياسة الخدمة الشاملة التي تتضمن الخدمات الصوتية والرسائل القصيرة وخدمات الإنترنت.

وستبدأ حملة التجوال المحلي من منطقة عسير وتستكمل بشكل تدريجي في القرى والهجر لجميع مناطق المملكة لكافة تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.

وضمن هذا الإطار، فقد تمكنت stc من تحقيق الفوز بالجائزة الأولى كأسرع شبكة جوال وأفضل تغطية خلال الربع الأول والثاني لهذا العام 2021م، مقارنة مع شركات الجوال في المملكة، بحسب تصنيف شركة Ookla الرائدة عالميًا في اختبار شبكات المحمول والإنترنت والبيانات والتحليل وإصدار التقارير الدقيقة والموثوقة لأداء الشبكات العالمية وتغطيتها.

وتأتي هذه الإنجازات المتميزة التي تحققها stc، بشكل متواصل بين شركات الاتصالات المحلية، نتيجة لجهودها الداعمة لبرامج الابتكار والإبداع، الى جانب دورها في طرح الحلول الشاملة في عالم الاتصالات والتمكين الرقمي، بما يسهم في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.