"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس

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أكدت أنه سيتم توفيرها قبل نهاية الأسبوع الحالي

أوضحت إدارة تعليم بيشة أن سبب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس هو عدم استقرار المدارس من حيث الضم والدمج والإلغاء، وذلك بعد استغراب بعض مديري ومديرات المدارس من تأخر تسليمها لهم مع بداية هذا العام استعداد العام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة فهيد بن عون آل جزواء الدوسري، لـ"سبق" إنه "بمشيئة - الله تعالى - بنهاية هذا الأسبوع تكون في الميزانية التشغيلية في حسابات مديري المدارس"، مشيرا أن سبب التأخير هو عدم استقرار المدارس من حيث الضم والدمج والالغاء.

وكان العديد من مديري ومديرات المدارس بمحافظة بيشة تفاجؤوا بتأخر الميزانية التشغيلية لمدارسهم وسط الحاجة لها، خصوصاً ما يترتب عليها من استعدادات لاستقبال الطلاب أو الطالبات من بداية العام الدراسي، وما قد يتطلبه من وجود الميزانية التشغيلية في ظل الاوضاع الراهنة.