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"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير

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"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير "زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير
بالشراكة مع "الاتصالات" وعدد من الشركات

أعلنت "زين " عن دعمها مبادرة خدمة "التجوال المحلي" التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف توفير أعلى شمولية لخدمات الاتصالات في كل مناطق ومدن المملكة، وبخاصة القرى والهجر.

وتم تدشين المرحلة الأولى لهذه الخدمة في منطقة عسير، كما هو مخطط، حيث سيتمكن المستفيد من خدمات الاتصالات في هذه المنطقة من الاستفادة من أي اتصالات متوفرة في حال عدم توفر تغطية من شبكة مزود الخدمة الأساسي. ومن المتوقع أن تشمل هذه الخدمة كل التجمعات السكانية من القرى والهجر، حيث سيستفيد منها حوالي 21 ألف قرية وهجرة موزعة على 147 محافظة في مختلف أنحاء المملكة، وتخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغّلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان أهمية شراكة "زين السعودية" الكاملة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المبادرة، ودعمها المطلق لجهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة ولتمكين التحوّل الرقمي وشموليته، وتوفير أفضل خدمة اتصالات وإنترنت للأفراد على امتداد أراضي المملكة.

وأضاف المهندس السدحان أن إطلاق خدمة التجوال المحلي سيساهم في إرساء استراتيجية متوازنة تحقق التحوّل الرقمي بصورة أكثر شمولية من ناحية إيصال الخدمة إلى جميع السكان والزوار أينما وجدوا على أراضي المملكة، وكذلك تحسين تجربة المستخدم ومنحه خيارات عدة و بأسعار تنافسية.

يشار الى أن الاستفادة من خدمة التجوال المحلي ستكون وفق تكلفة مشغل الخدمة الأساسي ومن دون أي رسوم إضافية على المستفيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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