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أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة

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أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة

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تمكنت أجهزة الأمن بمطار الغردقة الدولي من إحباط محاولة سفر راكبين اجنبيين الجنسية وبحوزتها أعيرة فارغة كانت مخباة داخل حقائبهما وذلك أثتاء إنهاء إجراءات سفرهما بصالة السفر الدولية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضرين بالواقعتين والغاء سفر الراكبين واحالتهما للنيابة والتحفظ على الأعيرة الفارغة.

كانت الأجهزة الأمنية بمطار الغردقة الدولي قد ضبطت 2 عيار ناري فارغ بحوزة راكب اجنبي داخل حقائبه اثناء اجراءات تفتيش الحقائب وتم إيقاف الراكب والغاء سفره وقام الركاب بتحرير مذكرة واقرار بالواقعة وتم تحرير بلاغ بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة التي اخلت سبيله بضمان شركة السياحة وتم التحفظ علب الأعيرة النارية.

وفي الواقعة الثانية تم ضبط راكب أجنبي من نفس جنسية مرتكب الواقعة الأولي وعثر بحقائبه على ٦ اعيرة نارية فارغة وتم الغاء سفره وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة واخلاء سبيله بكفالة ١٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات.

وتم السماح بسفر الراكبين لبلادهما على أحد الرحلات الجوية بعد انتهاء التحقيقات.

المصرى اليوم

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